Oncologia integrata da Cesena a Oxford | il Prime Center al primo congresso europeo

L’oncologia integrata fa un passo importante con il primo congresso europeo, tenutosi a Oxford il 21-22 giugno. Un evento storico che ha visto la Society of Integrative Oncology, associazione statunitense, aprire le porte al Vecchio Continente, segnando una svolta nella collaborazione globale. Obiettivo: diffondere approcci terapeutici innovativi e olistici in Europa. Questo momento rappresenta un nuovo capitolo nella lotta contro il cancro, promuovendo un futuro di cure più complete e personalizzate.

