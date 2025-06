Omicidio - suicidio a Rivalta Susy Carbone uccisa da Alessandro Raneri dopo la lite | chi erano le due vittime

Le tragiche notizie di Rivalta di Torino scuotono la comunità: Susy Carbone e Alessandro Ranieri, vittime di un drammatico episodio che potrebbe essere un femminicidio – suicidio. I primi dettagli emergono con cautela, mentre le indagini cercano di chiarire una vicenda sconvolgente. Un dramma che solleva ancora una volta il delicato tema della violenza di genere e della tragedia familiare.

Iniziano a emergere i primi dettagli sulla morte di Susy Carbone e Alessandro Ranieri a Rivalta di Torino, per cui si ipotizza un femminicidio - suicidio.

Rivalta, omicidio in via XXV Aprile: trovato il cadavere di una donna. «Ipotesi omicidio-suicidio, il marito annegato nel lago Grande di Avigliana» - Una giornata segnata dal dramma a Rivalta, dove il ritrovamento di un cadavere femminile in un appartamento di via XXV Aprile ha sconvolto la comunità.

Sospetto femminicidio: uccide la moglie, poi va a suicidarsi nel lago; OMICIDIO-SUICIDIO A RIVALTA - Uccide la moglie dopo un litigio poi si toglie la vita nel lago di Avigliana - FOTO e VIDEO; Assunta Carbone uccisa dal marito Alessandro Raneri dopo una lite in casa a Rivalta: poi lui si toglie la vita.

Femminicidio a Rivalta (Torino): Susy Carbone uccisa in casa, il compagno si suicida nel lago - Susy Carbone, 54 anni, è stata trovata senza vita in casa a Rivalta. tgcom24.mediaset.it scrive

Assunta Carbone uccisa dal marito Alessandro Raneri dopo una lite in casa a Rivalta: poi lui si toglie la vita al lago di Avigliana - Dopo un litigio avvenuto nella mattinata un uomo, Alessandro Raneri, ha ucciso la moglie Susy Carbone e si è poi tolto la vita nel lago di Avigliana. Come scrive msn.com