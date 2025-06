Omicidio Nada Cella Marco Soracco si difende in aula | Io trattato come un mafioso e insultato dalla polizia

In un’aula di tribunale che fa da scenario a un processo carico di tensione e mistero, Marco Soracco si difende con fermezza, denunciando un trattamento ingiusto e ingiustificato. Accusato di un crimine che ha scosso la comunità, l'uomo rivendica la propria innocenza e affronta le accuse con coraggio. Ma cosa si nasconde dietro queste accuse? La verità sta emergendo, e la vicenda di Nada Cella sta per svelare segreti sorprendenti.

Ha detto di essere stato "trattato come un mafioso" Marco Soracco, il datore di lavoro di Nada Cella, la 25enne uccisa il 6 maggio 1996 nello studio di commercialisti dove era assunta come segretaria. L'uomo ha fatto dichiarazioni spontanee durante l'udienza del processo: "La mia famiglia è stata descritta come potente e in grado di intimorire i testimoni: tutto falso. I poliziotti mi dissero che ero un 'moralista di me**a". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Processo Nada Cella, nuova udienza: “Colpita con due oggetti, chi la uccise si accanì mentre era a terra” - Oggi, 22 maggio, si è tenuta una nuova udienza nel processo per l'omicidio di Nada Cella, trovata morta nel 1996 nell'ufficio del commercialista Marco Soracco.

Nuova udienza per il processo sul delitto di Nada Cella, uccisa il 6 maggio 1996 a Chiavari, nello studio del commercialista per cui lavorava, Marco Soracco

