Omicidio Mormile la Corte d’Appello | Sacrificato per coprire i rapporti indicibili con la ‘ndrangheta Su Carmine Gallo solo illazioni

Un omicidio che scuote le fondamenta della giustizia e mette in luce oscure alleanze tra criminalità organizzata e poteri occulti. La vicenda di Umberto Mormile, educatore carcerario ucciso nel 1990, rivela come i rapporti con la 'ndrangheta possano essere coperti da silenzi e omissioni. Una storia intrisa di segreti e verità nascoste, dove nomi illustri e interessi nascosti si intrecciano, lasciando aperti più interrogativi che risposte. L’indagine su questa triste pagina si conclude...

L’educatore carcerario Umberto Mormile fu ucciso l’ 11 aprile 1990 da due uomini della ‘ndrangheta lombarda a pochi chilometri di distanza dal penitenziario di Opera dove all’epoca lavorava. Esecutori e mandanti, tutti condannati definitivi, hanno nomi noti e volti riconoscibili. I killer sono Antonio Schettini e Nino Cuzzola, i registi sono il gotha del Consorzio mafioso lombardo Antonio e Domenico Papalia, oltre a Franco Coco Trovato. A favorire quell’omicidio certamente fu Vittorio Foschini. Per il primo grado fu anche Salvatore Pace, non per il giudizio d’Appello per il quale “l’imputato deve essere assolto perché il fatto, così come contestato, non sussiste”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it