Omicidio in centro a Busto | fermato un sospettato è un vicino della vittima

Un episodio drammatico scuote il cuore di Busto Arsizio: l’omicidio del commerciante Davide Gorla, freddamente ucciso nella sua cartoleria di via Milano, ha portato a una svolta rapida nelle indagini. Nella notte, un sospettato di 50 anni, vicino di casa e residente a Castellanza, è stato fermato, aprendo nuovi orizzonti nella ricerca della verità. La comunità si interroga su cosa si nasconda dietro questa tragica vicenda, mentre le indagini continuano serrate.

Svolta rapida nelle indagini sull’omicidio di Davide Gorla, il commerciante 64enne ucciso nel tardo pomeriggio di mercoledì 25 giugno nella sua cartoleria di via Milano, pieno centro di Busto Arsizio. Nella notte tra mercoledì e giovedì è stato eseguito un fermo nei confronti di un uomo di 50 anni, originario di Castellanza, vicino di casa . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

