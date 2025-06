Omicidio Giulia Tramontano la procura valuta il ricorso sulla sentenza di Alessandro Impagnatiello

La drammatica vicenda di Giulia Tramontano ha scosso l’Italia, e ora la giustizia si appresta a decidere se fare ricorso contro la sentenza di Alessandro Impagnatiello. La procura di Milano, dopo aver ascoltato la sentenza di ieri, attende con trepidazione le motivazioni ufficiali, previste entro il 15 settembre. Solo allora potrà valutare le prossime mosse in questa difficile battaglia legale, per rendere giustizia alla giovane vittima.

La procura generale di Milano valuterà se impugnare la sentenza pronunciata ieri a carico di Alessandro Impagnatiello, killer di Giulia Tramontano. Prima, però, sarà necessario attendere le motivazioni che saranno depositate entro il 15 settembre prossimo. Impagnatiello è stato condannato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

