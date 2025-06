Omicidio Giulia Tramontano la Procura Generale valuta il ricorso sulla sentenza in appello per Impagnatiello

L'ombra dell'omicidio di Giulia Tramontano continua a scuotere l'opinione pubblica: la procura generale di Milano sta valutando un possibile ricorso in Cassazione sulla sentenza d'appello che ha confermato l'ergastolo per Alessandro Impagnatiello, ma senza l'aggravante della premeditazione. Un passo cruciale che potrebbe cambiare gli scenari del processo e portare a nuove decisioni. Restate aggiornati per scoprire come evolverĂ questa intricata vicenda giudiziaria.

La Procura generale di Milano ha fatto sapere che, una volta lette le motivazioni del processo d'appello che ha confermato l'ergastolo per Alessandro Impagnatiello, ma senza l'aggravante della premeditazione per l'omicidio di Giulia Tramontano, valuterĂ se impugnare il verdetto in Cassazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

