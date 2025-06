Omicidio di Villa Pamphili si cerca nel Tevere il trolley della donna

Nel cuore di Villa Pamphili, un terribile duplice omicidio ha sconvolto la capitale. Le forze dell’ordine sono impegnate in una caccia serrata, alla ricerca del trolley della donna scomparsa, che potrebbe avere la chiave per risolvere il mistero. La scena si fa sempre più inquietante, con i sommozzatori che scavano nel Tevere alla ricerca di indizi cruciali. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti su questa drammatica indagine.

Nel duplice assassinio di Villa Pamphili, gli inquirenti sono in cerca degli effetti personali delle due vittime e stanno scandagliando anche il Tevere. Servizio di Antonella Mitola. TG2000.

