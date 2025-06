Omicidio di Davide Gorla a Busto Arsizio fermato un sospettato | il presunto killer conosceva la vittima

Il tragico omicidio di Davide Gorla a Busto Arsizio ha sconvolto la comunità. Le prime indagini portano a un sospettato, con prove che suggeriscono un legame tra vittima e presunto killer. Testimoni oculari hanno visto il fuggitivo, alimentando i sospetti. La caccia al responsabile è appena iniziata, ma cosa si nasconde dietro questa drammatica vicenda? Scopriamolo insieme, mentre le indagini proseguono.

Probabilmente Davide Gorla, il negoziante ucciso a Busto Arsizio, conosceva il suo assassino. Il racconto dei testimoni che lo hanno visto fuggire.

Davide Gorla, ucciso nel suo negozio. Busto Arsizio fra paura e rabbia: “Non si può morire così” - Davide Gorla, 64 anni, era più di un negoziante: era un artista delle vetrine e un punto di riferimento per la comunità di Busto Arsizio.

