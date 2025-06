Omicidio di Davide Gorla a Busto Arsizio | fermato un conoscente resta il mistero sul movente

Un oscuro episodio scuote Busto Arsizio: l’omicidio di Davide Gorla, un commerciante di 64 anni, ha scosso la comunità. La polizia ha fermato un uomo sconosciuto, ma il movente resta avvolto nel mistero. In un’operazione rapida e precisa, si cerca di far luce su questa tragedia che ha lasciato tutti senza parole. Resta da capire cosa abbia spinto il killer a compiere un gesto così drammatico.

C’è un fermo per l’omicidio di Davide Gorla, il commerciante di 64 anni ucciso a coltellate nel pomeriggio di mercoledì all’interno del suo negozio di oggetti da scrittura di lusso a Busto Arsizio, in provincia di Varese. La polizia ha stretto il cerchio in poche ore: poco dopo la mezzanotte è scattato il provvedimento a carico di un uomo descritto come brizzolato e di mezza età, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza mentre si cambiava la maglietta, forse sporca di sangue, a pochi metri dalla scena del delitto, in via Rosmini. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del commissariato di Busto Arsizio e della Squadra mobile di Varese, la vittima e il presunto assassino si conoscevano, ma resta ancora ignoto il movente dell’aggressione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it