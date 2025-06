Omicidio di Busto Arsizio | fermato nella notte un 50enne Ripreso dalle telecamere mentre si cambiava la maglietta

Svolta clamorosa nel caso dell’omicidio di Busto Arsizio: nella notte, le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo di 50 anni, ripreso mentre si cambiava la maglietta dalle telecamere di sorveglianza. La vicenda ha sconvolto la comunità, lasciando aperti molti interrogativi su movente e dinamica. Mentre l’indagine prosegue, emergono dettagli che potrebbero cambiare tutto. La verità sta lentamente venendo a galla.

Busto Arsizio, 26 giugno 2025 – È stato fermato nella notte il presunto autore dell' omicidio di Davide Gorla, il titolare di una cartoleria ucciso a coltellate nel pomeriggio di ieri nel centro di Busto Arsizio. La persona fermata dalla Polizia è un cittadino italiano cinquantenne che conosceva la vittima. Busto Arsizio, le ultime parole del negoziante ucciso: “Cosa fai, ma sei pazzo?” Le immagini. Gli investigatori del commissariato di Polizia di Stato di Busto Arsizio e della Squadra mobile di Varese avevano da subito stretto il cerchio. Non solo alcuni testimoni avevano visto, se non direttamente l'aggressione che ha lasciato la vittima riversa dietro al bancone, l'assassino in fuga, ma l'uomo - descritto come brizzolato e di mezza età - è stato anche ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it