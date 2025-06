Omicidio Davide Gorla a Busto Arsizio | fermato l’affittuario Emanuele Mirti

La tragica scomparsa di Davide Gorla, commerciante di Busto Arsizio, ha sconvolto la comunità. Fermato l’affittuario Emanuele Mirti, 50enne di Castellanza, accusato dell’omicidio avvenuto nel suo negozio di oggettistica di lusso. Le indagini hanno portato all’identificazione di Mirti come presunto responsabile di un gesto che ha lasciato tutti senza parole. La vicenda solleva molte domande e apre un capitolo oscuro nella città.

Chi è Emanuele Mirti: il presunto omicida. È stato identificato in Emanuele Mirti, operaio 50enne residente a Castellanza, l’uomo fermato con l’accusa di omicidio per la morte di Davide Gorla, 64 anni, commerciante noto a Busto Arsizio. L’omicidio è avvenuto nel pomeriggio del 25 giugno nel negozio di oggettistica e penne di lusso della vittima, situato in via Milano, nel centro storico della città. Mirti risultava essere affittuario della vittima: abitava in un appartamento di proprietà di Gorla in viale Lombardia, a Castellanza, nella stessa palazzina dove anni fa anche lo stesso Gorla aveva vissuto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it