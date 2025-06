Omicidio Aurora Maniscalco la madre dell' hostess | Sognava nuovo lavoro il suo fidanzato Elio Bargione un manipolatore non gli credo

Il dramma di Aurora Maniscalco, giovane hostess tragicamente scomparsa, scuote la provincia. La madre, Giada Cucina, accusa il fidanzato Elio Bargione di manipolazione e menzogne, puntando il dito contro di lui in un giallo che si infittisce. Mentre le indagini proseguono, emerge un quadro di tensione e sospetti, lasciando tutti con un'ombra di mistero su cosa abbia realmente portato alla tragica fine di Aurora.

La madre della vittima, Giada Cucina, ha puntato il dito contro il fidanzato di Aurora Maniscalco, il 27enne Elio Bargione: "Vuole farci credere che mia figlia sia impazzita" Giada Cucina, madre di Aurora Maniscalco, l'hostess 24enne morta dopo essere precipitata dal balcone di casa sua a Vie.

Precipita da un palazzo a Vienna, morta l’hostess italiana Aurora Maniscalco: indaga la polizia austriaca - Una tragica perdita scuote Vienna: Aurora Maniscalco, giovane hostess italiana di 24 anni originaria di Palermo, è precipitata dal terzo piano di un edificio nella notte tra sabato e domenica.

"Noi non vogliamo colpevolizzare nessuno, ma vogliamo chiarezza per poter piangere in pace Aurora". Parla Francesco Paolo Maniscalco, padre dell'hostess palermitana morta dopo essere precipitata dal terzo piano del suo appartamento a Vienna. Vai su Facebook

La mamma di Aurora Maniscalco: “Aveva voglia di vita. In casa sua c'erano valigie piene di vestiti; La madre della hostess morta a Vienna: «Voglio la verità su Aurora. Il fidanzato è un manipolatore, lei sognava un nuovo lavoro»; L'hostess precipitata dal balcone a Vienna, denunce a 2 procure: Accertamenti necessari.

La madre di Aurora Maniscalco: “Era una ragazza piena di vita. Le sue valigie erano pronte per partire verso nuove avventure.” - Per i genitori di Aurora Maniscalco, la ventiquattrenne italiana che lavorava come hostess e morta dopo essere caduta dal balcone di casa a Vienna, non sarebbe stato né un incidente né un suicidio. controcopertina.com scrive

La mamma di Aurora Maniscalco: “Aveva voglia di vita. In casa sua c’erano valigie piene di vestiti” - Per i genitori di Aurora Maniscalco, 24enne italiana che lavorava come hostess morta dopo essere caduta dal balcone di casa a Vienna, non sarebbe stato ... Lo riporta fanpage.it