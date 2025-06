omicidi villa pamphilj si cerca trolley nel tevere oggi udienza su estradizione kaufmann

Le indagini sul tragico duplice omicidio di Villa Pamphilj si intensificano, con la ricerca di un trolley scomparso nel Tevere e gli effetti personali di Anastasia Trofimova. Oggi, l’attenzione si sposta sull’udienza in Grecia per Francis Kaufmann, accusato di aver ucciso madre e figlia. La vicenda resta avvolta nel mistero, mentre si cerca di fare luce su questo drammatico delitto che ha sconvolto l’intera comunità .

Proseguono le indagini sul duplice delitto di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, trovate morte a Villa Pamphilj lo scorso 7 giugno. Si cercano anche nel fiume Tevere e nelle banchine gli effetti personali della donna. Intanto oggi Francis Kaufmann, l’uomo arrestato in Grecia e accusato di duplice omicidio, comparirĂ davanti ai giudici greci, per l'udienza in Corte d'Appello, che dovranno esaminare la richiesta di estradizione avanzata solamente dalle autoritĂ italiane. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it