Omicidi Villa Pamphili ora anche la Russia reclama Kaufmann

L'ombra di un omicidio scuote Villa Pamphili, e ora anche la Russia si fa avanti reclamando Kaufmann, sospettato di aver ucciso una donna e una bambina nel cuore di Roma. Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, davanti ai giudici della corte di Larissa, si prepara a fronteggiare un'estradizione che potrebbe cambiare il suo destino. La tensione cresce: sarĂ la sua arroganza a prevalere o i fatti parleranno da soli? La veritĂ sta per emergere.

Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, si siede di fronte ai giudici della Corte d'Appello di Larissa che dovranno decidere sulla sua eventuale estradizione in Italia. Lo fa all'indomani dell'interrogatorio, in video collegamento, con i pubblici ministeri della Procura di Roma, che sospettano abbia ucciso sia la donna che la bambina trovate senza vita nel parco di Villa Pamphili a Roma. Kaufmann è apparso arrogante. ChissĂ se cambierĂ la sua strategia con i giudici greci che avranno due mesi di tempo per decidere sull'estradizione, intorno alla quale potrebbe aprirsi uno scontro diplomatico. PerchĂ© Kaufmann è un cittadino americano e lo sarebbe anche la bambina, se si accertasse che fosse la figlia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Omicidi Villa Pamphili,"ora anche la Russia reclama Kaufmann

Kaufmann e la rissa da Starbucks: la polizia non intervenne nell’ultimo litigio prima dei delitti di Villa Pamphili - In un angolo di Roma, tra il trambusto di Starbucks e le ombre di un mistero irrisolto, si cela l’ultima immagine di Anastasia Trofimova, scomparsa in circostanze inquietanti.

Rivelazione di «Open»: mentre Kaufmann, accusato degli omicidi di Villa Pamphili, è in carcere ad Atene, qualcuno lo sta aiutando a far sparire le tracce delle sue frodi da Imdb, il database di Amazon punto di riferimento per i cinefili.

Domani il tribunale greco si esprimerĂ sulla richiesta di estradizione della procura di Roma. Il 46enne accusato dei due omicidi a villa Pamphili spera invece di essere giudicato negli Stati Uniti

Omicidio Villa Pamphili, la sorella di Kaufmann: Andava a cena con i registi di Hollywood, poi tentò di uccidere nostro fratello; Villa Pamphilj, la sorella di Francis Kaufman: Mio fratello uno psicopatico; Omicidi Villa Pamphilj, si cerca trolley nel Tevere. Oggi udienza su estradizione Kaufmann.

Omicidi Villa Pamphili, si cercano effetti personali di madre e figlia anche nel Tevere - Si cercano anche nel Tevere gli effetti personali di Anastasia Trofimova e della figlia di 11 mesi Andromeda, trovate morte lo scorso 7 giugno a Villa Pamphili a Roma. Da msn.com

Villa Pamphili,si cercano nel Tevere effetti personali vittime - Gli inquirenti che indagano sul duplica omicidio di Villa Pamphili sono in cerca degli effetti personali delle due vittime, Anastasia Trofimova e della figlia di 11 mesi Androm ... Scrive corrieredellosport.it