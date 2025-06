Omicidi Villa Pamphili si cercano effetti personali di madre e figlia anche nel Tevere

Un mistero avvolge ancora la tragica vicenda di Villa Pamphili, dove i corpi di Anastasia Trofimova e della piccola Andromeda sono stati trovati senza vita. Le ricerche degli effetti personali nel Tevere aggiungono un ulteriore tassello a un puzzle difficile da risolvere. I sommozzatori stanno scavando nelle acque del fiume, sperando di trovare indizi che possano chiarire le cause di questa tragedia. La soluzione potrebbe essere più vicina di quanto si pensi.

(Adnkronos) – Si cercano anche nel Tevere gli effetti personali di Anastasia Trofimova e della figlia di 11 mesi Andromeda, trovate morte lo scorso 7 giugno a Villa Pamphili a Roma. Al lavoro nelle ricerche, che interessano anche le banchine del fiume, ci sono i sommozzatori che stanno scandagliando in particolare l’area intorno a Ponte . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Il mistero sulle identità della donna trovata morta insieme alla figlia a Villa Pamphilj, e del presunto marito e killer Rexal Ford, non trova ancora una risposta. Le indagini stanno cercano di ricostruire i loro spostamenti antecedenti al ritrovamento dei corpi. Seco Vai su Facebook

