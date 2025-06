Omicidi a Villa Pamphili la madre di Anastasia Trofimova | Mia figlia aveva una carriera brillante qui in Russia ha lasciato il lavoro per andare a vivere con Rexal Ford che l’ha isolata da tutti

Un dramma sconvolgente scuote Villa Pamphili: la tragica scoperta del corpo di Anastasia Trofimova ha lasciato la comunità senza parole. Una vita promettente, una carriera brillante in Russia e un amore che si è trasformato in isolamento. La madre, Tatiana, rivela dettagli inquietanti su una figlia che aveva tutto per brillare, ma che ora si trova al centro di un mistero oscuro. La verità dietro questa tragedia sta emergendo, ma molte domande restano ancora senza risposta.

Tatiana, la mamma della donna trovata morta il 7 giugno scorso, ha raccontato a Chi l'ha visto? chi fosse davvero sua figlia: «Lavorava come manager in un'azienda di Mosca, ci sentivamo tutti i giorni. Era laureata. Poi lui ha cominciato a filtrare i contatti».

Villa Pamphili, omicidi madre e figlia: fermato in Grecia il presunto killer - Un mistero avvolge ancora Villa Pamphili: dopo il tragico duplice omicidio di madre e figlia, un sospettato è stato fermato a Skiathos, in Grecia.

"Sono innocente, voglio parlare prima con il mio avvocato e con il consolato americano". Così Francis Kaufmann, l'uomo accusato del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda a Villa Pamphili, si è limitato a rispondere ai pm italiani

Duplice omicidio aggravato. Parte da qui la seconda fase dell'indagine della procura di Roma sull'orrore di #VillaPamphili, l'assassinio della 28enne russa Anastasia Trofinova e di sua figlia Andromeda, di nemmeno un anno. Finora #FrancisKaufman era ac

Omicidi Villa Pamphili, il 3 giugno madre e figlia ancora vive. Kaufmann sanguinante allo Starbucks dopo una lite - Kaufmann a terra, visibilmente ferito, dopo un litigio con un altro cliente che, subito dopo la rissa, si è dileguato ...

Kaufmann ha dormito a Villa Pamphili per 15 giorni con Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda. La testimone: «Era ubriaco, lei terrorizzata» - Continuano le indagini sul duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia piccola, Andromeda.