Omaggio ad Almerigo Grilz Mollicone | uomo simbolo di coraggio amore per la verità e l’informazione pilastri della democrazia

Oggi rendiamo omaggio a Almerigo Grilz Mollicone, uomo simbolo di coraggio, amore per la verità e l'informazione, pilastri della nostra democrazia. Fotoreporter instancabile, ha raccontato guerre lontane con passione e professionalità, lasciando un’impronta indelebile nella memoria collettiva. La sua storia testimonia il valore del giornalismo d’inchiesta e il coraggio di chi si batte per la libertà di informare. Un esempio che ci ispira ancora oggi.

«Oggi celebriamo un ostinato ricercatore della verità. Un fotoreporter che vendeva i suoi servizi al mondo. E un patriota coraggioso. Con il suo obiettivo Almerigo Grilz ci ha raccontato le guerre lontane e dimenticate con passione e professionalità. Come ha ricordato il Presidente Meloni, la sua storia rappresenta un riferimento per ogni inviato di guerra». Così è intervenuto in un videomessaggio il Presidente della Commissione Cultura e Editoria della Camera Federico Mollicone in occasione della serata dedicata a Almerigo Grilz al Senato. Un messaggio e una commemorazione a cui Mollicone ha aggiunto: «Ringrazio tutti gli straordinari professionisti che svolgono questa attività.

La Russa “Mostra ‘Dentro il Fuoco’ doveroso omaggio ad Almerigo Grilz” - La mostra "Dentro il fuoco", un doveroso omaggio ad Almerigo Grilz, offre una profonda riflessione su un anno di conflitti e crisi attraverso gli occhi dei reporter.

