Omaggio a Fabrizio De André al Teatro Biondo concerto del gruppo polifonico del Balzo

Un viaggio emozionante attraverso le note e le parole di uno dei più grandi cantautori italiani, Fabrizio De André. La terza edizione di "Laudate Hominem. L’Odoimè e La Buona Novella" al Teatro Biondo celebra la sua eredità con un omaggio unico: interpretazioni corali che trasportano il pubblico in un mondo di poesia, impegno e memoria. Un evento imperdibile per riscoprire e rivivere la magia di De André.

La terza edizione di "Laudate Hominem. L’Odoimè e La Buona Novella – omaggio a Fabrizio De André" è un tributo originale ed intenso a Fabrizio De André, con le sue canzoni più significative reinterpretate in chiave corale dal Gruppo polifonico del Balzo, diretto da Vincenzo Pillitteri, e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Sabato 28 giugno alle 21.00 l'omaggio a Fabrizio De André del Gruppo Polifonico del Balzo, nel cuore di Palermo. Info e biglietti. Vai su Facebook

