Oltre la magia delle Winx 30 anni di Rainbow | mostra speciale al Clap Museum

Oltre alla magia delle Winx, i 30 anni di Rainbow prendono vita in una mostra speciale al Clap Museum, un viaggio emozionante tra innovazione e sogni. Scopri come un’azienda italiana abbia saputo trasformare l’immaginario in un fenomeno globale, esplorando il mondo del fumetto, dell’illustrazione e del cartoon. Un’occasione unica per immergersi nella storia di un successo che ha incantato generazioni, rivelando la creatività senza confini di Rainbow.

Una grande mostra per raccontare trent’anni di immaginario, innovazione e sogni in movimento nell’ambito del fumetto, dell’illustrazione e del cartoon, attraverso la storia esemplare di Rainbow. Dai primi successi al fenomeno globale delle Winx, per giungere alla sperimentazione artistica piĂą. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

