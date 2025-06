Oltre 50 artisti al Men Go Music Fest di Arezzo | ecco il cast completo

L’estate aretina si prepara a vivere un’esperienza indimenticabile con la 21esima edizione del Men/Go Music Fest, dal 8 al 13 luglio al parco di Prato. Con oltre 50 artisti tra live e DJ set, il festival promette un mix eclettico, contemporaneo e di alta qualità, confermandosi come il punto di riferimento della musica dal vivo in Italia. Preparatevi a scoprire un cast straordinario che renderà questa edizione davvero speciale!

AREZZO – MenGo Music Fest, presentato il cast completo del festival in programma dall’8 al 13 luglio ad Arezzo: oltre 50 artisti tra live e dj set, con una proposta sempre eclettica, contemporanea e di qualità. La 21esima edizione della manifestazione, ormai protagonista dell’estate aretina e punto di riferimento per la musica dal vivo in tutta Italia, quest’anno andrà in scena al parco di Prato. Sarà un’edizione speciale, che prenderà il via con un omaggio corale a Paolo Benvegnù, artista profondamente legato alla città di Arezzo, con la partecipazione di colleghi, amici e compagni di palco. Da Ermal Meta a Irene Grandi, passando per Dente, Giovanni Truppi, Amanda Sandrelli, Piero Pelù, Tosca e tantissimi altri, quella dell’8 luglio sarà una serata a ingresso libero con donazione destinata alla famiglia Benvegnù, realizzata in collaborazione con Officine della Cultura e Woodworm. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it