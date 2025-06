Olimpiadi poliziotta trevigiana alla guida della Digos della Questura di Sondrio

Un’emozionante presenza femminile si affaccia nella scena della sicurezza valtellinese: tra i nuovi leader della Polizia di Stato a Sondrio spicca la commissaria capo Giorgia Crosetta, proveniente da Treviso e alla guida della DIGOS. Questa nomina segna un importante traguardo, testimoniando il talento e la dedizione delle donne nelle missioni investigative più delicate. La sua esperienza promette di rafforzare il ruolo delle donne nelle forze dell’ordine, portando una ventata di innovazione e determinazione nel territorio.

C'è anche una trevigiana tra i tre nuovi dirigenti della Polizia di Stato della provincia di Sondrio. A raggiungere la Valtellina sono il commissario capo Giorgia Crosetta, responsabile della DIGOS (Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali), il commissario Claudia Bernacchi, nuova. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

