Olimpiadi del Cuore 2025 | domani presentazione a Grand Hotel Principe Piemonte

Domani al Grand Hotel Principe di Piemonte, si svelerà la magia delle Olimpiadi del Cuore 2025, l’evento estivo più atteso in Versilia. Con una macchina organizzativa impeccabile guidata da Paolo Brosio e il suo team stellare, ci prepariamo a vivere momenti indimenticabili di solidarietà, passione e divertimento. Rimanete con noi, perché l’avventura sta per iniziare: lo spettacolo sta per cominciare!

Countdown quasi terminato per il Mattone del Cuore 2025, anche conosciuto come Olimpiadi del Cuore 2025. Stiamo parlando dell’evento probabilmente più bello, più ricco e più cool dell ‘ estate 2025 in Versilia. La perfetta macchina organizzativa, formata da Paolo Brosio e tutto il suo staff (dal manager Attilio Lo Po’ al giornalista de La Nazione Enrico Salvadori passando per Barbara Benedetti e tutti i bravissimi elementi dell’équipe), si scalda sempre di più. Venerdì 4 luglio e sabato 5 luglio 2025 le date da segnare in agenda. Ebbene sì, la Nona Edizione del Mattone del Cuore sta arrivando più forte, intensa e carica che mai. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Olimpiadi del Cuore 2025: domani presentazione a Grand Hotel Principe Piemonte

