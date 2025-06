Oleoidraulica e pneumatica Luca Stucchi è il nuovo presidente di Assofluid

Luca Stucchi, presidente di Stucchi Spa, è stato eletto nuovo presidente di Assofluid, l’associazione italiana leader nel settore oleoidraulico e pneumatico. Con una lunga esperienza e una visione innovativa, Stucchi si prepara a guidare il comparto verso nuove sfide e opportunità, rafforzando il ruolo di Assofluid come punto di riferimento per l’intera filiera. Questa nomina rappresenta un importante riconoscimento per la reputazione e la competenza di Stucchi Spa nel panorama industriale italiano.

Pagazzano. Luca Stucchi, presidente del consiglio di amministrazione di Stucchi Spa, è stato eletto presidente di Assofluid – Italian Fluid Power Association, l'associazione italiana di riferimento per il settore oleoidraulico e pneumatico, che dal 2019, insieme ad Assiot, è parte integrante di Federtec. "Questa nomina rappresenta un importante riconoscimento per la reputazione, la competenza tecnica e la visione strategica che Stucchi Spa ha saputo costruire in oltre 60 anni di attività nel settore dell'oleodinamica, affermandosi come uno dei principali protagonisti a livello nazionale e internazionale", ha commentato il neoeletto presidente.

