Okasa Falconara encomio in Regione

L’euforia sportiva si fa strada tra le eccellenze della regione Marche, con Okasa Falconara che ha ricevuto un encomio speciale per il suo recente Scudetto in serie A femminile di calcio a cinque. La cerimonia ufficiale, svoltasi ad Ancona, ha visto la partecipazione di autorità e appassionati, celebrando non solo un traguardo sportivo ma anche il talento e la dedizione delle atlete. La regione si congratula con queste campionesse, esempio di passione e successo.

C’è anche l’Okasa Falconara, fresco di Scudetto in serie A femminile di calcio a cinque, tra i sette nuovi encomiati del Consiglio regionale delle Marche. La cerimonia ufficiale si è tenuta ieri, ad Ancona, in presenza del presidente dell’Assemblea legislativa Dino Latini, del vice Maurizio Mangialardi, della consigliera segretaria dell’Ufficio di Presidenza Micaela Vitri e dei consiglieri regionali Renzo Marinelli e Nicola Baiocchi. Presenti, tra gli altri, anche il presidente del Coni Marche Fabio Luna e il presidente della Figc Marche Ivo Panichi. A ricevere il riconoscimento il dirigente Fabrizio Balzani e alcune calciatrici, tra le quali capitan Erika Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Okasa Falconara, encomio in Regione

