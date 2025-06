Oggi Nothing Phone 3a è in super offerta grazie a questo sconto

Se sei alla ricerca di uno smartphone all’avanguardia senza spendere una fortuna, questa è l’occasione perfetta! Oggi Nothing Phone 3a 232 è in super offerta su Amazon, con un incredibile sconto che lo porta a soli 285€. Dotato di display 120Hz, tripla fotocamera da 50MP e Glyph Interface, rappresenta il miglior rapporto qualità-prezzo nel segmento mid-range. Non lasciarti scappare questa opportunità di portare a casa tecnologia d’eccellenza a prezzo irresistibile!

Nothing Phone 3a in offerta su Amazon: display 120Hz, tripla fotocamera 50MP e Glyph Interface a soli 285€. Scopri le caratteristiche di questo innovativo mid-range L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Oggi Nothing Phone (3a) è in super offerta grazie a questo sconto

