Oggi alle 19 sarà presentato il drappellone

Oggi alle 19, nel Cortile del Podestà, si svolgerà l’attesa presentazione del drappellone realizzato da Riccardo Manganelli, un momento che segna il cuore della giornata di avvicinamento al Palio. Interverranno il sindaco Nicoletta Fabio e Giovanni Mazzini, tra emozioni e tradizione, mentre le chiarine annunceranno con il loro squillo solenne l’inizio di questa fase ufficiale. Un evento imperdibile per gli amanti della storica corsa senese, che promette di catturare l’attenzione di tutti.

Giornata intensa di avvicinamento al Palio con il secondo atto ufficiale, dopo l'estrazione a sorte di fine maggio. Alle ore 19, nel Cortile del Podestà, presentazione del drappellone di Riccardo Manganelli. Interventi del sindaco Nicoletta Fabio (foto) e di Giovanni Mazzini, storico e funzionario archivista dell'Archivio di Stato di Siena. La presentazione, come ormai consuetudine, sarà preceduta dallo squillo solenne delle chiarine. Nel corso della cerimonia verrà presentato dal direttore dell'Archivio di Stato di Siena, Cinzia Cardinali, il Masgalano 2025 realizzato dall'artista Laura Brocchi e offerto dell'Associazione Storica Palcaioli di Siena e dall'Associazione Palcaioli Senesi.

Giovedì 26 giugno, alle ore 19, nel Cortile del Podestà, verrà svelato il Drappellone di luglio, realizzato dall’artista Riccardo Manganelli. A raccontare l’opera sarà lo storico Giovanni Mazzini. Nella medesima occasione sarà presentato anche il Masgalano. Vai su Facebook

