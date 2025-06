Oggi 26 giugno è San Josemaria Escrivà | fondatore dell’Opus Dei

Oggi, 26 giugno, celebriamo la memoria liturgica di San Josemaria Escrivà de Balaguer, fondatore dell’Opus Dei e guida spirituale del Novecento. Ricordando il suo insegnamento che la santità si raggiunge attraverso la santificazione del lavoro quotidiano, ci invita a vivere con fede e dedizione ogni momento della nostra vita. Un esempio di come la spiritualità può integrarsi armoniosamente con le sfide del mondo moderno.

