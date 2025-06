Odontoiatria mancano sale operatorie per persone con disabilità cognitiva | Giani ci restituisca dignità

In Toscana, molti pazienti con disabilità cognitiva sono privati di un diritto fondamentale: l'accesso alle cure odontoiatriche in sedazione totale. Le famiglie e i caregiver si uniscono in un grido di protesta, chiedendo al presidente Giani di restituire dignità a chi, spesso, viene lasciato indietro. È ora che le istituzioni ascoltino queste voci e agiscano per garantire a tutti il diritto alle cure…

Pisa, 26 giugno 2025 - In queste ore stanno arrivando in Regione Toscana decine di email indirizzate al presidente Eugenio Giani. Sono i genitori e i caregiver delle persone con disabilità cognitiva di Pisa, Lucca, Massa e Livorno che chiedono aiuto per risolvere il problema della mancanza di sale operatorie e personale per gli interventi di odontoiatria in sedazione totale necessari per i pazienti “non collaborativi”. Il diritto alle cure mediche per le persone disabili è sancito dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia nel 2009, e quindi legge dello stato da più di 15 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Odontoiatria, mancano sale operatorie per persone con disabilità cognitiva: "Giani ci restituisca dignità"

