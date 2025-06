Odissea Massarenti è caos traffico | tutti in coda a passo d’uomo

Bologna, 26 giugno 2025 - Il caos su via Massarenti persiste, con code interminabili e clacson che riecheggiano come un'eco incessante. Nonostante la chiusura tra via del Parco e via Azzurra, il traffico si mantiene intenso, sorprendendo molti automobilisti già dalla mattina. La situazione di oggi si aggiunge a quella di ieri, creando un senso di frustrazione crescente tra i cittadini. Il risultato è un'immagine di città paralizzata, che richiede urgentemente soluzioni efficaci.

Bologna, 26 giugno 2025 - Traffico su via Massarenti nel caos e che non diminuisce neanche il giorno dopo la chiusura del tratto tra via del Parco e via Azzurra in direzione centro. Oggi, rispetto a ieri, il rumore dei clacson sembra essere simile ma i mezzi in coda sono decisamente numerosi, in particolare durante le ore di punta, sin dalla prima mattinata. E sono diversi i cittadini al volante sorpresi dal blocco della viabilità. Il risultato è quello atteso: verso il centro, in via Massarenti, non si cammina da Rotonda Paradisi fino a via del Parco. Un chilometro di coda e almeno 10 minuti fermi.

