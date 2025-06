Obesità infantile la scuola diventa il primo scudo | la proposta di legge per educare a salute alimentazione e sostenibilità con il sostegno di esperti e istituzioni

L’obesità infantile in Italia rappresenta un’allarme crescente: un bambino su tre è in sovrappeso o obeso, minando il futuro di una generazione. La scuola si propone come primo scudo contro questa emergenza silenziosa, attraverso una proposta di legge che promuove educazione alla salute, alimentazione equilibrata e sostenibilità. Con il sostegno di esperti e istituzioni, si apre una strada concreta per invertire questa tendenza e proteggere i nostri giovani.

Proposta di legge per l'educazione alimentare a scuola; Allarme sovrappeso tra i più piccoli: il 19% dei bambini è in eccesso di peso e il 10% è obeso, domani a Roma la presentazione della legge per insegnare stili di vita sani e alimentazione corretta già dalla scuola dell'infanzia.