Oaktree Inter ufficiale il rifinanziamento del bond da 350 milioni | il comunicato del club

Oaktree Inter annuncia ufficialmente il rifinanziamento del bond da 350 milioni di euro, una mossa strategica che rafforza la solidità finanziaria del club neroazzurro. Dopo settimane di attese, la notizia diventa ora ufficiale grazie al comunicato di Inter Media and Communication S.p.A. Un passo importante per il futuro dell’Inter, che si prepara a scrivere nuovi capitoli di successi e stabilità economica. Ecco tutti i dettagli nel comunicato ufficiale.

nerazzurro con tutti i dettagli. La notizia era nell’aria da settimana ma adesso è diventata ufficiale: Oaktree, il fondo proprietario dell’ Inter, attraverso Inter Media and Communication S.p.A ha concordato un rifinanziamento di 350 milioni di euro per le casse del club. Si seguito i dettagli nel comunicato del club meneghino. IL COMUNICATO – Inter Media and Communication S.p.A., una controllata di F.C. Internazionale Milano S.p.A., e la proprietà del Club, ovvero fondi gestiti da Oaktree Capital Management, L. 🔗 Leggi su Internews24.com