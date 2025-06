Nuovo tram e bus elettrico? Sì ma senza altri fondi ci saranno tagli altrove

Il futuro del trasporto pubblico a Bergamo è a un bivio: il nuovo tram e gli autobus elettrici S236 sono pronti, ma senza fondi aggiuntivi rischiano di rimanere inattivi. Con le infrastrutture già realizzate, lo scenario peggiore prevede che, nel giugno 2026, i mezzi rimangano fermi, mentre per attivarli potrebbe essere necessario sacrificare altri servizi. Una situazione che richiede urgentemente una strategia efficace per non perdere questa opportunità di sviluppo sostenibile.

Bergamo. Lo scenario peggiore è che nel giugno 2026, quando i binari della T2 e le corsie preferenziali dell’ e-Brt saranno pronte all’uso, tram e bus elettrici rimarranno fermi nei depositi appena costruiti. Quello, forse, più realistico indica come per attivare le nuove infrastrutture sarà necessario tagliare il servizio in altre aree della provincia. L’immobilismo delle risorse destinate al trasporto pubblico provinciale non lascia presagire un’alternativa: mentre la Bergamasca viaggia, costruisce nuove linee e chiede fondi per farle funzionare, il quadro dei finanziamenti non cambia. Rimane aperto il nodo legato alla ricerca delle risorse necessarie per l’attivazione dell’ e-Brt Bergamo-Dalmine e della linea Teb T2. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - “Nuovo tram e bus elettrico? Sì, ma senza altri fondi ci saranno tagli altrove”

