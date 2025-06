Nuovo totem sanitario a Ponticino

A Ponticino, in provincia di Arezzo, nasce un innovativo punto di riferimento per la salute e i servizi cittadini: il nuovo totem multiservizi dell’AUSL Toscana Sud Est. Strategicamente collocato in piazza Benvenuto Monnanni, questa postazione automatizzata semplifica l’accesso a numerosi servizi, offrendo comodità e efficienza ai residenti. Un passo avanti verso una sanità più vicina e digitale, che promette di migliorare la qualità della vita di tutti.

Arezzo, 26 giugno 2025 – È attivo da ieri, a Ponticino, il nuovo totem multiservizi dedicato all’accesso ai servizi dell’Azienda USL Toscana Sud Est. La postazione automatizzata è stata installata in piazza Benvenuto Monnanni, presso la sede degli uffici comunali, in una zona che già ospita settimanalmente lo sportello anagrafe e tributi del Comune, oltre al Punto Prelievi dell’AUSL. Un presidio amministrativo e sanitario strategico, che si arricchisce oggi di uno strumento in grado di semplificare notevolmente la vita dei cittadini. Alla presentazione ufficiale, che si è svolta ieri mattina, erano presenti il Sindaco Jacopo Tassini, il Vicesindaco Antonio Paoli e la direttrice della Zona Distretto Valdarno, Elena Rebora. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuovo totem sanitario a Ponticino

