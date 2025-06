Nuovo sciopero regionale dei treni in arrivo a luglio | viaggi a rischio per 23 ore

Preparatevi a possibili disagi: il nuovo sciopero regionale dei treni, previsto per il 20 luglio, minaccia di mettere a rischio i vostri spostamenti per ben 23 ore. Dopo essere stato programmato per il 15 giugno, l'agitazione riguarda i dipendenti di Trenitalia nelle regioni di Piemonte e Valle d'Aosta, creando incertezza sui viaggi estivi. Restate aggiornati per evitare sorprese e pianificare al meglio le vostre ferie.

Nuovo sciopero regionale dei treni in arrivo a luglio. L'agitazione, inizialmente in programma nella giornata di domenica 15 giugno è stata spostata al prossimo 20 luglio. Lo sciopero, che potrebbe coinvolgere i dipendenti di Trenitalia delle Regioni di Piemonte e Valle d'Aosta, è stato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: sciopero - luglio - regionale - treni

Poste in sciopero il 3 luglio per i salari - Il 3 luglio, i lavoratori di Poste Italiane incroceranno le braccia in uno sciopero nazionale indetto da Uil e Cgil.

#Trenitalia: servizio regionale a rischio dalle 21:00 del 7 luglio alle 18:00 dell’8. Garantiti solo i treni essenziali tra le 6:00 e le 9:00. Restano regolari (per ora) #Atac e #Cotral. Info sempre aggiornate su https://odisseaquotidiana.com/2025/06/sciopero-7-8-lu Vai su X

Dal 19 luglio al 7 settembre chiudono le stazioni di Lanza e Moscova per lavori. La M2 è interrotta tra Cadorna e Garibaldi in entrambe le direzioni. I treni da Gessate/Cologno terminano a Garibaldi (cambio con M5), quelli da Abbiategrasso/Assago a Cad Vai su Facebook

Nuovo sciopero (regionale) dei treni in arrivo a luglio: viaggi a rischio per 23 ore; Treni, un nuovo sciopero di 21 ore in programma a luglio; Anche a Luglio 2025 nuovi scioperi per treni e trasporto pubblico: il calendario delle agitazioni..

Sciopero treni 7 e 8 luglio 2025, orari e treni garantiti - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Segnala msn.com

Sciopero treni 7-8 luglio: orari e fasce garantite, i rimborsi - Sciopero treni 7 e 8 luglio 2025: orari, fasce di garanzia, treni garantiti Trenitalia, Italo e Trenord, e come chiedere rimborso. Si legge su quotidianomotori.com