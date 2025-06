Nuovo regolamento per chiedere rimborsi su voli in ritardo | Meno tutele per i passeggeri

In un panorama in evoluzione, il nuovo regolamento sui rimborsi per voli in ritardo solleva preoccupazioni tra i viaggiatori. Meno tutele significano piĂą difficoltĂ nel tutelare i propri diritti, mettendo a rischio migliaia di passeggeri. Altroconsumo non nasconde la sua perplessitĂ : questa revisione potrebbe penalizzare chi si affida ai propri diritti. Scopriamo insieme cosa cambia e come proteggersi.

Altroconsumo ha espresso perplessitĂ circa la revisione del regolamento sui diritti dei passeggeri in materia di rimborsi: ne penalizzerebbe migliaia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Voli aerei, si cambia: qual è il nuovo regolamento Ue su ritardi e rimborsi - Sei pronto a volare senza sorprese? L’Unione Europea ha approvato nuove regole per i ritardi e i rimborsi dei voli aerei, offrendo maggiore tolleranza e un sistema automatico per i rimborsi.

Regolamento passeggeri aerei: meno tutele nella proposta UE, la posizione di Altroconsumo - Gli Stati membri dell’UE hanno concordato il 5 giugno scorso la proposta di revisione del Regolamento CE 261/2004 sui diritti dei passeggeri aerei, introducendo miglioramenti significativi ma anche pr ... Lo riporta mediterranews.org