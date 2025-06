Nuovo look per il Foro Annonario via ai lavori | Spazio vivo e attrattivo per tutta la comunità

Il Foro Annonario si trasforma: un nuovo look per valorizzare il cuore pulsante della comunità. Con interventi di riqualificazione architettonica, potenziamento commerciale e una cura rigorosa del decoro e della sicurezza, il progetto firmato Cia-Conad e Forogest promette di renderlo uno spazio vivo, attrattivo e al centro di eventi e iniziative mirate. Un piano ambizioso che darà nuova vita a questa storica piazza, rendendola protagonista di un futuro brillante.

Riqualificazione architettonica, potenziamento commerciale, massima attenzione alla sicurezza e al decoro, un piano di eventi e di marketing mirato: questi gli elementi del progetto di rilancio del Foro Annonario presentato da Cia-Conad e dalla sua società controllata Forogest. In totale mezzo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

