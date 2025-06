Nuovo libro di Emanuele Castrignanò | Cirnendo ntra Misciagni e Brindisi

Venerdì 27 giugno, alle ore 19:30, l'auditorium del Castello comunale di Mesagne ospiterà la presentazione di "Cirnendo ntra Misciagni e Brindisi", la nuova raccolta di poesie di Emanuele Castrignanò. Un viaggio emozionale attraverso le radici, la cultura e l'anima di un territorio ricco di storia e tradizioni. Un’occasione imperdibile per immergersi in parole che celebrano l'identità locale e il senso di appartenenza. Un evento da non perdere per gli amanti della poesia e delle proprie radici.

