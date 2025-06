Nuovo blitz sul campanile di San Marco | No kings no Bezos

Un nuovo blitz scuote Venezia, questa volta in Piazza San Marco, tra la folla che si gode l’atmosfera serale. Mentre il primo party esclusivo di Jeff Bezos e Lauren Sanchez infiamma l’area della Madonna dell’Orto, un gesto di protesta improvviso interrompe la quiete cittadina. Un messaggio forte e chiaro, che risuona tra le calli e i ponti: Venezia non si lascia silenziosa davanti alle ingerenze del lusso e del potere.

Si temeva un blitz nell'area della Madonna dell'Orto, dove si sta tenendo il primo party extra lusso di Jeff Bezos, Lauren Sanchez e i loro ospiti. E invece l'ennesimo segnale di protesta in questa settimana c'è stato in Piazza San Marco, dove questa sera, intorno alle 22.30, per qualche istante. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: blitz - marco - bezos - campanile

Il mega-striscione contro Jeff Bezos a Venezia, il blitz in piazza San Marco di Greenpeace prima del matrimonio – Il video - Un'onda di protesta esplode nel cuore di Venezia: in piazza San Marco, Greenpeace ha disteso un gigantesco striscione bianco di 400 metri quadrati raffigurante Jeff Bezos sorridente, accompagnato da un messaggio forte e chiaro.

Translate postMaxi-striscione di Greenpeace a Venezia contro nozze Bezos. Blitz in Piazza San Marco, una scritta di 400 metri quadrati. #ANSA https://ow.ly/m97550WeBKU Vai su X

Venezia e i «No Bezos», arrivano i rinforzi: blitz con striscione di Greenpeace in piazza San Marco; Venezia, striscione sul campanile di San Giorgio contro il matrimonio di Jeff Bezos in laguna; Bezos, striscione contro il proprietario di Amazon sul campanile di San Giorgio: «Solo un assaggio, faremo in.

Tensioni a Venezia per le nozze dei Bezos: blitz in piazza San Marco con cartelli e abiti nuziali - La beffa di piazza San Marco, presidiata da centinaia di uomini anche in borghese delle forze dell’ordine. Come scrive repubblica.it

Bezos, tra proteste e sicurezza cambiano i programmi del matrimonio: tutti i nuovi dettagli - La mobilitazione dei contestatori di Jeff Bezos, con l’ultimo blitz targato Greenpeace, ieri mattina, a San Marco. Si legge su ilgazzettino.it