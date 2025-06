Nuovo accordo di collaborazione tra la polizia e Poste italiane per rafforzare la sicurezza cibernetica

Un passo fondamentale per proteggere il nostro paese dalle minacce digitali: il nuovo accordo tra Polizia e Poste Italiane mira a rafforzare la sicurezza cibernetica, tutelando servizi pubblici e infrastrutture critiche. La collaborazione, rinnovata il 25 giugno alla presenza del ministro Matteo, rappresenta un impegno concreto per garantire un futuro digitale più sicuro e affidabile per tutti. Un’alleanza strategica destinata a difendere la nostra società dai rischi emergenti nel mondo digitale.

Il ministero dell’interno, Dipartimento di pubblica sicurezza e Poste Italiane rafforzano la sinergia istituzionale a tutela della sicurezza informatica dei servizi pubblici e delle infrastrutture digitali. È stata infatti rinnovata ieri, mercoledì 25 giugno, alla presenza del ministro Matteo. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: sicurezza - poste - italiane - accordo

Poste italiane: "Più sicurezza negli uffici" - Poste Italiane si conferma pioniera nella sicurezza degli uffici, con sistemi all’avanguardia che hanno impedito il 55% degli attacchi tentati in Italia nell’ultimo anno.

Translate postPoste Italiane e Polizia di Stato: accordo rinnovato per la sicurezza cibernetica https://ligurianotizie.it/poste-italiane-e-polizia-di-stato-accordo-rinnovato-per-la-sicurezza-cibernetica/2025/06/25/614766/… via @LiguriaNotizie Vai su X

Viminale: rinnovata, alla presenza del Ministro Matteo Piantedosi, la convenzione quadro che consolida la collaborazione tra Poste Italiane e la Polizia di Stato, attraverso l’azione della Polizia Postale per la sicurezza cibernetica. L’accordo, firmato dal Capo d Vai su Facebook

Viminale, Poste Italiane e Polizia di Stato insieme per la sicurezza cibernetica dei servizi pubblici; Poste Italiane e Polizia di Stato: accordo rinnovato per la sicurezza cibernetica; Sicurezza, formazione e welfare: rinnovato il protocollo d’intesa tra Poste Italiane e Carabinieri.

Viminale: Poste Italiane e Polizia di Stato rafforzano la collaborazione per la sicurezza cibernetica dei servizi pubblici - Il Ministero dell’Interno e Poste Italiane rinnovano l’accordo con la Polizia Postale per rafforzare la sicurezza informatica dei servizi pubblici, con azioni congiunte e tutela del Progetto Polis nei ... Scrive firstonline.info

Poste Italiane e Polizia uniti per la sicurezza - Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo. Segnala ilnuovoterraglio.it