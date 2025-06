Nuovi lavori per scuole sempre più sicure; addio gradini e gradoni arrivano le rampe; bonificati i 14 centri mensa

Le scuole di Perugia si rinnovano per offrire ambienti più sicuri e accessibili a tutti. Addio ai gradini e ai gradoni, benvenute le rampe speciali che eliminano le barriere architettoniche, migliorando l’esperienza di studenti e personale. Sono stati inoltre bonificati i 14 centri mensa, simbolo di un impegno concreto per elevare la qualità dei servizi scolastici. Un passo deciso verso una riqualificazione completa degli spazi educativi, in linea con l’obiettivo di una scuola aperta e inclusiva.

Ancora interventi per migliorare la qualità dei servizi alle scuole perugine - in questo caso alle mense - oltre che l'abbattimento di barriere architettoniche per rendere accessibili gli spazi scolastici: via gradini e gradoni, arrivano rampe speciali. Una riqualificazione delle scuole comunali. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

