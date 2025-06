Nuove tranvie conto alla rovescia per l' inizio dei lavori della Verano - Tiburtina

Pronti a rivoluzionare la mobilità romana? La nuova tranvia Verano – Tiburtina sta per partire, con i lavori che stanno accelerando contro il tempo. In soli 1,34 km, questa mini-perla promette di collegare due punti strategici della città, puntando a inaugurare entro la fine del 2026, prima delle imminenti elezioni. Un’opportunità unica per migliorare il trasporto pubblico e rendere Roma più accessibile e sostenibile.

I lavori stanno per partire così da centrare l’obiettivo di far salire a bordo i primi passeggeri entro la fine del 2026, prima delle elezioni per il secondo mandato insomma. Parliamo della più corta delle nuove tranvie previste a Roma, la Verano – Tiburtina. Un tracciato di appena 1,34. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: tranvie - lavori - verano - tiburtina

