Nuove rivelazioni sull’Agenda Rossa di Borsellino | La Barbera l’avrebbe consegnata a Tinebra

Nuove rivelazioni scuotono il caso dell’Agenda Rossa di Borsellino, con un documento inedito che collega la Barbera a Tinebra. Durante recenti perquisizioni a Palermo, sono stati trovati indizi sorprendenti che potrebbero rivoluzionare le versioni ufficiali sulla scomparsa del prezioso oggetto. Questa scoperta riaccende le speranze di fare luce su uno dei misteri più inquietanti della storia italiana. Un appunto inedito riaccende l’attenzione sulla strage di via D’Amelio, lasciando tutti col fiato sospeso.

Un appunto inedito riaccende l'attenzione sulla strage di via D'Amelio. PALERMO, 26 giugno 2025. Un documento finora sconosciuto, emerso durante recenti perquisizioni, getta nuova luce sul caso della scomparsa dell'agenda rossa del giudice Paolo Borsellino. Le ispezioni si sono svolte in tre luoghi riconducibili all'ex procuratore di Caltanissetta Giovanni Tinebra, deceduto da otto anni. L'obiettivo era chiarire il contesto in cui si verificarono il depistaggio sulla strage di via D'Amelio e la sparizione dell'agenda personale del magistrato. Il documento del 20 luglio 1992.

