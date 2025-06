NuovaMente Estate le summer school dell’Università Cattolica

L’estate non è solo relax: è anche il momento perfetto per crescere, imparare e fare nuove scoperte. Le Summer School dell’Università Cattolica del Sacro Cuore offrono un’opportunità unica di formazione in contesti stimolanti, arricchendo il tuo percorso accademico e personale. Scopri come trasformare le tue vacanze in un’occasione di crescita e scoperta — perché il sapere non va mai in vacanza.

Per molti l’estate è sinonimo di relax e tempo libero. Per altri, invece, diventa una preziosa occasione di studio e formazione. Per rispondere a quest’ultima esigenza, anche quest’anno l’Università Cattolica del Sacro Cuore mette a disposizione un’ampia offerta formativa di Summer School. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: estate - summer - school - università

105 Summer Festival, il cast e le date dell’estate 2025, da Olly a Elodie e Alfa - Il 105 Summer Festival è pronto a tornare nell'estate 2025! Con la conduzione di Mariasole Pollio e Daniele Battaglia, il festival promette cinque imperdibili eventi dal vivo.

Partirà lunedì 30 giugno, presso il Belvedere di San Leucio, “Summer School Fest – La scuola fa spettacolo”, la rassegna di musica e teatro realizzata dal Comune di Caserta, in collaborazione con gli organizzatori della kermesse “Un’estate da BelvedeRe”, e Vai su Facebook

“NuovaMente Estate”, le summer school dell’Università Cattolica; Summer schools; L'Università di Pechino punta Torino. Quest'estate alta formazione, domani campus come ad Oxford.