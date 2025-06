Nuova tragedia in Abruzzo un altro uomo muore schiacciato dal trattore

Un'altra drammatica perdita scuote le campagne abruzzesi, dove un uomo di 65 anni ha tragicamente perso la vita schiacciato dal trattore mentre lavorava nel terreno della moglie. La fatalità sembra essere stata causata da un’improvvisa perdita di aderenza del mezzo agricolo. Una tragedia che riaccende il dolore e l’attenzione sulla sicurezza in agricoltura, un settore tanto importante quanto rischioso.

Un'altra drammatica perdita scuote le campagne abruzzesi, dove un uomo di 65 anni ha tragicamente perso la vita schiacciato dal trattore mentre lavorava nel terreno della moglie. La fatalità sembra essere stata causata da un'improvvisa perdita di aderenza del mezzo agricolo.

