Nuova Jeep Cherokee 2026 | prime foto ufficiali dal web

Scopri in anteprima le prime foto ufficiali della Jeep Cherokee 2026, un mix di robustezza e stile audace. Con un design più deciso, linee squadrate e dimensioni imponenti, questa nuova versione si prepara a dominare il segmento SUV. Pronti a esplorare tutte le novità ? La Jeep Cherokee 2026 promette di rivoluzionare il mercato, lasciando il segno con il suo carattere forte e distintivo.

Ecco le ultime novità sulla Jeep Cherokee 2026: Design e dimensioni. Il nuovo modello abbandona le linee sinuose della generazione precedente per un look più squadrato e muscoloso, con tratti ispirati al Wagoneer?S ed un DNA Jeep più deciso, tra cui passaruota pronunciati e un posteriore più verticale.. Le proporzioni crescono: si parla di una lunghezza di quasi 4,70?m, con passo di circa 2,87?m, avvicinandosi alle dimensioni del Grand Cherokee ma restando sotto di esso.. Piattaforma e powertrain. Basata sulla nuovissima piattaforma Stellantis STLA?Large, la Cherokee 'KM' supporterà inizialmente un powertrain full?hybrid (novità assoluta per Jeep), con motore 1.