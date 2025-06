nuoto viberti conquista il pass per i mondiali al settecolli bene de tullio e quadarella ceccon sconfitto da lifintsev

Il 61° Trofeo Settecolli di nuoto si è aperto con emozioni e grandi vittorie. Viberti, al suo riscatto, ha conquistato il pass per i mondiali sfiorando il record personale, mentre bene de Tullio e Quadarella brillano tra le stelle italiane. Ceccon, invece, viene sconfitto da Lifintsev in una sfida avvincente. La prima giornata si chiude lasciando il segno: l’avventura continua!

Prima giornata di finali del 61° Trofeo Settecolli di nuoto finita nell'album dei ricordi. Il day-1 del Foro Italico è stato quello del riscatto per Ludovico Viberti. L'atleta piemontese, allenato da Antonio Satta, voleva ardentemente rifarsi nei 100 rana dopo quanto accaduto negli Assoluti, dopo quella batteria sciagurata che lo aveva estromesso dalla finale A. Nella vasca romana Viberti ha suonato la campana in 59.06, nuotando ad appena 0.02 dal quel crono "non valido" della finale B di Riccione. Stavolta, però, il tutto è stato funzionale a centrare la qualificazione per i Mondiali a Singapore.