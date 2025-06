Nuoto Thomas Ceccon | Non sono soddisfatto è un tempo modesto per i miei standard

Thomas Ceccon, campione olimpico e primatista mondiale, affronta il Trofeo Settecolli 2025 con un risultato deludente. Nonostante la sua straordinaria carriera, questa volta il suo passo non ha brillato come avrebbe sperato, terminando secondo nei 100 dorso con un tempo di 53.31. Mentre si avvicina ai Mondiali di Singapore, le sue parole riflettono la volontà di migliorare e tornare ai livelli che tutti ci aspettiamo da lui, perché il vero campione sa sempre come rialzarsi.

Thomas Ceccon non brilla al Foro Italico di Roma e deve accontentarsi del secondo posto nei 100 dorso in occasione della giornata d’apertura del Trofeo Settecolli 2025. Il Campione Olimpico e primatista mondiale della specialitĂ , ancora non al top della condizione in vista dei Mondiali di Singapore, ha concluso la finale odierna con il tempo di 53.31, a 8 centesimi dal vincitore russo Miron Lifintsev. “ Non sono per niente soddisfatto di quello che ho dimostrato questa sera. Il tempo neanche lo guardo, perchĂ© obiettivamente è modesto per i miei standard. Devo capire ciò che non è andato bene e resettare, soprattutto in vista dei Mondiali dove sarĂ importante andar bene fin dalle batterie. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Thomas Ceccon: “Non sono soddisfatto, è un tempo modesto per i miei standard”

