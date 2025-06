Nuoto Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi in finale senza forzare al Settecolli Bene De Tullio e Viberti

La prima mattinata del 61° Trofeo Settecolli a Roma ha regalato emozioni e sorprese, con Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi che approdano in finale senza forzare troppo. La gara dei 100 dorso, tra attese e conferme, ha visto anche bene Tullio De Tullio e Viberti, promettendo uno spettacolo entusiasmante nella finalissima. La competizione si fa sempre più avvincente: cosa ci riserverà il resto della manifestazione?

Terminata la prima mattinata di batterie del 61° Trofeo Settecolli. Nella piscina del Foro Italico a Roma, nuotatori e nuotatrici hanno scaldato i motori e la partenza è stata con una delle gare più attese, i 100 dorso maschili. Thomas Ceccon, tornato dall’esperienza in Australia, è l’osservato speciale, in qualità di campione olimpico e primatista mondiale della distanza. Si può affermare che Ceccon abbia nuotato in gestione, stampando un normale 54.64. Quinto crono di ingresso nella finale per il campione vicentino, nell’ordine dei tempi guidato dal russo Pavel Samusenko (54.48). Russi, rappresentati dalla dicitura “atleti neutrali B”, che potranno contare anche sul giovane Miron Lifintsev (settimo in 54. 🔗 Leggi su Oasport.it