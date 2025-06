Nuoto risultati batterie Settecolli 2025 | Ceccon e Martinenghi non forzano bene De Tullio

La prima mattinata del 61° Trofeo Settecolli a Roma si apre con emozioni e sorprese nella piscina del Foro Italico. Tra i protagonisti, Thomas Ceccon, rientrato dall’Australia, ha dimostrato di saper gestire la gara senza forzare, lasciando intravedere ottimi segnali in vista delle finali. Si può affermare che Ceccon abbia nuotato in gestione, stampando un segnale di solidità e determinazione per le sfide a venire.

Terminata la prima mattinata di batterie del 61° Trofeo Settecolli. Nella piscina del Foro Italico a Roma, nuotatori e nuotatrici hanno scaldato i motori e la partenza è stata con una delle gare più attese, i 100 dorso maschili. Thomas Ceccon, tornato dall’esperienza in Australia, è l’osservato speciale, in qualità di campione olimpico e primatista mondiale della distanza. Si può affermare che Ceccon abbia nuotato in gestione, stampando un normale 54.64. Quinto crono di ingresso nella finale per il campione vicentino, nell’ordine dei tempi guidato dal russo Pavel Samusenko (54.48). Russi, rappresentati dalla dicitura “atleti neutrali B”, che potranno contare anche sul giovane Miron Lifintsev (settimo in 54. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, risultati batterie Settecolli 2025: Ceccon e Martinenghi non forzano, bene De Tullio

ceccon e bacico che si affrontano ed è subito questo commento di una batteria random della coppa del mondo pre-olimpica Vai su X

